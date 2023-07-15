Politico: США тормозят обучение украинских пилотов управлению F-16

Обучение на F-16 не может быть начато, пока Государственный департамент официально не утвердит ходатайство о передаче инструкций, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами, - а этого еще не произошло.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн сказал, что, хотя президент Джо Байден обещал дать зеленый свет программе, официальный запрос "все еще рассматривается", и отметил, что дальнейшие комментарии должен дать Государственный департамент.

Согласно публикации, в настоящее время ничто не свидетельствует о том, что США все-таки не дадут зеленый свет на обучение. Но

запросы стран Европы обрабатываются уже несколько недель. Например, Дания подала запрос еще в прошлом месяце.

Учебный пакет будет включать, помимо обучения пилотов, подготовку технического персонала и наземных бригад. Заместитель министра обороны США по закупкам Уильям Лаплант ранее объяснял, что Пентагон должен "убедиться, что есть готовность к работе - с переводом технических пособий, пакетов технических данных и плана поддержки", прежде чем давать согласие.

На этой неделе на саммите НАТО в Вильнюсе коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами официально согласилась обучать украинцев управлять F-16 и, возможно, другими истребителями.