ФСБ якобы предотвратила убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о том, что задержала членов неонацистской группировки, готовивших убийство главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, передает "Интерфакс".
"Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", - сообщили в ФСБ в субботу.
По данным спецслужбы, 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", которые вели разведку возле мест проживания и работы Симоньян и Собчак.
"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство", - заявили в ФСБ.
В спецслужбе не уточнили число задержанных.
По словам представителей ФСБ, при обысках у задержанных были изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, "средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".
Как заявили в спецслужбе, "СК России в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской".
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