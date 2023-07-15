Фото ⟩ +30° и град: воскресенье станет самым жарким июльским днем

Ночью облаков будет мало, ожидается безветрие и слабый юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +8...+14 градусов, местами на побережье и в Курземе будет не холоднее +15...+18 градусов.

Днем пригреет солнце, с запада страны начнет поступать более густая облачность. Во второй половине дня в Курземе местами пройдет кратковременный дождь, позже во многих областях центральной части Латвии ожидаются сильные грозы, возможен также град.

Будет дуть преимущественно умеренный южный, юго-восточный ветер с порывами 9-14 метров в секунду. При поступлении более прохладного воздуха с запада ожидаются порывы до 18 метров в секунду, а под грозовыми тучами возможен гораздо более сильный - штормовой - ветер.

Максимальная температура воздуха составит +27...+32 градуса.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, во второй половине дня она усилится, юго-восточный ветер в порывах будет достигать скорости 13 метров в секунду. Вечером пройдет кратковременный дождь, возможна сильная гроза с риском не только сильного дождя, но и града, и бури. Минимальная температура в ближайшую ночь составит +16 градусов, в пригороде - от +12 до +14 градусов; в воскресенье воздух прогреется до +31 градуса.

В понедельник температура воздуха еще достигнет +28 градусов, в последующие дни июля в основном не превысит +23 градусов, свидетельствуют текущие прогнозы погоды.

Галерея: Жара в Латвии