Чемпионкой Уимблдона впервые стала несеяная теннисистка

​24-летняя Вондроушова, занимающая 42-е место в рейтинге WTA, за один час и 22 минуты победила шестую ракетку мира Жабер.

Вондроушова до сих пор играла в финале турнира "Большого шлема" лишь в 2019 году, когда в решающем матче "Ролан Гаррос" уступила австралийке Эшли Барти.

Чешская спортсменка стала первой несеяной теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года, когда вместе стали играть и любители, и профессионалы), которой удалось победить на Уимблдоне.

Для 28-летней Жабер это был третий финал турнира "Большого шлема". Она вышла в финал Уимблдона второй год подряд, а в решающем матче прошлого сезона спортсменка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Также на счету Жабер - финал US Open 2022 года.

Победительница Уимблдона получит 2,35 млн фунтов стерлингов призовых (2,74 млн евро) и 2000 рейтинговых очков. Финалистка - 1,175 млн фунтов (1,34 млн евро) и 1200 очков.

Уимблдонский чемпионат завершится в воскресенье, 16 июля. В финале мужского турнира Уимблдона сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.