Чемпионкой Уимблдона впервые стала несеяная теннисистка

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в субботу, 15 июля, в Лондоне стала первой несеянной чемпионкой Уимблдона в Открытой эре, обыграв в финале туниску Онс Жабер со счетом 6-4, 6-4.
24-летняя Вондроушова, занимающая 42-е место в рейтинге WTA, за один час и 22 минуты победила шестую ракетку мира Жабер.
Вондроушова до сих пор играла в финале турнира "Большого шлема" лишь в 2019 году, когда в решающем матче "Ролан Гаррос" уступила австралийке Эшли Барти.
Чешская спортсменка стала первой несеяной теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года, когда вместе стали играть и любители, и профессионалы), которой удалось победить на Уимблдоне.
Для 28-летней Жабер это был третий финал турнира "Большого шлема". Она вышла в финал Уимблдона второй год подряд, а в решающем матче прошлого сезона спортсменка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Также на счету Жабер - финал US Open 2022 года.
Победительница Уимблдона получит 2,35 млн фунтов стерлингов призовых (2,74 млн евро) и 2000 рейтинговых очков. Финалистка - 1,175 млн фунтов (1,34 млн евро) и 1200 очков.
Уимблдонский чемпионат завершится в воскресенье, 16 июля. В финале мужского турнира Уимблдона сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.
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