В российских ракетах нашли детали западного производства

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) он заявил, что каждый день в Украине российские снаряды убивают людей, и многие из этих снарядов содержат компоненты, произведенные на Западе.

Киев считает, что это возможно только потому, что другие страны обходят введенные против России западные санкции.

Об этой проблеме Власюк вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром экономики Юлией Свириденко еще 13 июня проинформировали посольства западных стран в Киеве.

Согласно меморандуму, поданному в посольства, большая часть компонентов (81%), обнаруженных в российских ракетах, произведена в США. Далее следует Швейцария с 8%, а третье место делят Германия и Япония с 3,5%.

С тех пор, как в феврале прошлого года началось полномасштабное вторжение в Украину, Россия удвоила количество произведенных баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061.

Детали немецкого производства используются в крылатой ракете Н-101 и нескольких модификациях баллистической ракеты "Искандер". Сообщается, что компоненты немецкого производства также содержат гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По имеющейся у Украины информации, запчасти и услуги производителям этих ракет предоставляют 16 немецких компаний.

Экспорт деталей и материалов, необходимых для ракет, в Россию в основном осуществляется через Китай, но также используются страны Средней Азии и Кавказа, а также Турция.

Учитывая, что сделки заключаются с фиктивными компаниями в странах-посредниках, некоторые западные компании могут даже не знать, где на самом деле оказывается их продукция.