Главное за 15 июля ⟩ Увольнение за "русские не сдаются", "покушение" на Собчак и Симоньян и исчезновение музыканта с Positivus

Новости Латвии:

Государственная пограничная охрана в прошлом году уволила со службы одного сотрудника за комментарий "русские не сдаются" на русском языке, выяснило агентство LETA в административном районном суде в Резекне, который в начале июля отклонил ходатайство об отмене этого решения.

Зиемельский участок Рижского регионального управления Государственной полиции ищет Катрину Иевиню 1986 года рождения, которая 8 июля этого года в 18:00 вышла из дома в Риге по улице Драудзибас и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Продолжается фестиваль Positivus! Главное к вечеру субботы:

За рубежом:

Федеральная служба безопасности России сообщила о том, что задержала членов неонацистской группировки, якобы готовивших убийство главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью газете The Washington Post признал, что украинцы наносят удары и по территории России.

Интересное чтиво:

RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей, чей концерт они бы с удовольствием посетили. Ответы рижан смотрите на видео!