Министр обороны Британии Бен Уоллес оставит пост, вероятно в сентябре, и позже совсем уйдет из политики

Лейбористская партия тоже твердо поддерживает Украину.

С начала полномасштабного российского вторжения в Соединенном Королевстве сменилось три премьер-министра, но Уоллеса, что необычно, при каждой смене правительства переназначали на пост министра обороны.

Некоторые виды передовых вооружений Великобритания сочла возможным предоставить Украине первой, раньше своих союзников, в том числе танки Challenger 2, снаряды с обедненным ураном к ним и крылатые ракеты Storm Shadow — самое дальнобойное оружие, полученное украинской армией от Запада на сегодняшний день.

Насколько известно Би-би-си, о своем решении уйти из кабинета Уоллес сообщил премьер-министру 16 июня.

«Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати», — рассказал политик в интервью Sunday Times.

Уоллес занимал должность министра обороны четыре года - дольше, чем любой его предшественник-консерватор. Он сказал Sunday Times, что осознает, какое влияние эта работа, которая была его приоритетом, оказала на его семью.

До работы в шотландском парламенте Уоллес служил в армии – он был офицером шотландской гвардии. Впервые он был избран в Палату общин в 2010 году.