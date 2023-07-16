Фото ⟩ Ринкевич поделился яркими моментами своей первой недели на посту президента

На опубликованных фотографиях запечатлено выступление Ринкевича на Празднике песни и танца, торжественная речь в Сейме, участие в церемонии вручения ключей от замка и другие мероприятия.

Пост Ринкевича получил много положительных комментариев от жителей.

Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале. Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Имеет две степени магистра - политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.

В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года в течение более чем 10 лет занимал должность госсекретаря.