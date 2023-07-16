Фото ⟩ Ринкевич показал, как прошла первая неделя на новом посту

8 июля вступил в должность новый президент Эдгар Ринкевич, который является седьмым президентом с момента восстановления независимости Латвии и 11-м президентом с момента основания латвийского государства. В своем Instagram Ринкевич поделился 10 самыми яркими моментами первой недели на посту президента.
На опубликованных фотографиях запечатлено выступление Ринкевича на Празднике песни и танца, торжественная речь в Сейме, участие в церемонии вручения ключей от замка и другие мероприятия.
Пост Ринкевича получил много положительных комментариев от жителей.
Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале. Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Президент имеет две степени магистра - политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.
В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом по вопросам внешней политики и международных отношений на Латвийском радио, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года в течение более чем 10 лет занимал должность госсекретаря.
С 2002 по 2003 год Ринкевич был заместителем главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО. С октября 2008 года по июль 2011 года возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.
Галерея: Президент Эдгар Ринкевич на Празднике песни и танца
Когда Затлерса не переизбрали на второй президентский срок и он занялся политикой, Ринкевич в 2011 году стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса, а в начале 2012 года вступил в Партию реформ Затлерса.
Ринкевич сохранил пост министра иностранных дел в правительствах Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса, а затем и в обоих правительствах Кришьяниса Кариньша.
Весной 2014 года Ринкевич вступил в партию "Единство". На выборах в 14-й Сейм он был избран в парламент по списку объединения "Новое Единство".
Ринкевич является кавалером ордена Трех звезд, командором Большого креста ордена Виестура, удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.
Ринкевич был избран президентом 31 мая 2023 года. За его кандидатуру проголосовали 52 депутата.
Галерея: Эдгар Ринкевич вступил в должность президента Латвии
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