Полиция Нью-Йорка 10 лет искала серийного убийцу. Подозреваемого арестовали по ДНК на пицце

Последней частью доказательств, необходимых для предъявления обвинений, стал именно мусор – объедки пиццы, которые он выбросил в урну на Манхэттене в январе 2023 года, сообщил прокурор.

По его словам, полноценный образец ДНК, найденный на корке от пиццы, был идентичен генетическому материалу, обнаруженного на мешковине, в которую была завернута одна из жертв. Это стало прорывом в расследовании.

Коробка с остатками пиццы помогла прокурорам выстроить обвинение Фото: Reuters

В феврале 2022 года Харрисон сформировал межведомственную целевую группу для расследования убийств в Гилго-Бич. Помимо местных полицейских в нее вошли полиция штата Нью-Йорк и ФБР.

В деле против Хойерманна были использованы записи с вышек телефонной связи, а также счета по кредитным картам и за мобильные телефоны, по которым следователи выявили, что он находился в районе мест преступления во время их совершения.

Правоохранители уверены, что у обвиняемого были специальные "одноразовые" мобильные телефоны, по которым он звонил убитым женщинам, а потом он от этих телефонов избавлялся.

Кроме того они считают, что Хойерманн воспользовался личными телефонами своих жертв, Брейнард-Барнс и Бартелеми, чтобы проверить их голосовую почту, а также сделать несколько звонков издевательского характера родственникам женщин уже после их исчезновения.