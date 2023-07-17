Остапенко, Даугавиньш и Дарзиньш приняли участие в турнире в поддержку Украины

В минувшие выходные в гольф-клубе Viesturi прошёл турнир в поддержку Украины, в котором приняли участие теннисистка Алёна Остапенко, баскетболисты Давис и Дайрис Бертансы, а также хоккеисты Томс Андерсонс, Каспар Даугавиньш, Мартиньш Карсумс и Лаурис Дарзиньш. Об этом сообщает LTV1.
В гольф-клубе Viesturi прошла специальная акция в поддержку Украины. Латвийские звезды спорта и культуры, бизнесмены, а также другие известные в обществе люди объединились с юношеской сборной Украины по гольфу, чтобы провести совместную игру и собрать пожертвования для поддержки Украины в войне против России.
"Думаю, будет классный турнир. Во-первых, как я уже сказала, для помощи. Иногда я играю в гольф. Будет хорошая погода и атмосфера", - сказала перед началом турнира Остапенко.
"Наши гости из Украины уже рассказали, что является главной мотивацией - это поддержка их. И для детей возможность немного развлечься", - сказал Давис Бертанс.
Перед игрой также выступили представители посольства Украины, Министерства иностранных дел Латвии, а также Марупского самоуправления и гольф-клуба.
Формат турнира предусматривал, что у участников была возможность сделать дополнительные удары за определённую сумму денег. Средства были включены в общий фонд пожертвований.
Видео: Сюжет LTV1
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