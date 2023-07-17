Остапенко, Даугавиньш и Дарзиньш приняли участие в турнире в поддержку Украины

В гольф-клубе Viesturi прошла специальная акция в поддержку Украины. Латвийские звезды спорта и культуры, бизнесмены, а также другие известные в обществе люди объединились с юношеской сборной Украины по гольфу, чтобы провести совместную игру и собрать пожертвования для поддержки Украины в войне против России.

"Думаю, будет классный турнир. Во-первых, как я уже сказала, для помощи. Иногда я играю в гольф. Будет хорошая погода и атмосфера", - сказала перед началом турнира Остапенко.

"Наши гости из Украины уже рассказали, что является главной мотивацией - это поддержка их. И для детей возможность немного развлечься", - сказал Давис Бертанс.

Перед игрой также выступили представители посольства Украины, Министерства иностранных дел Латвии, а также Марупского самоуправления и гольф-клуба.

Формат турнира предусматривал, что у участников была возможность сделать дополнительные удары за определённую сумму денег. Средства были включены в общий фонд пожертвований.

Видео: Сюжет LTV1