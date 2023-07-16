Штраф в 15 тыс. евро: Ринкевич обсудит "чрезмерно мягкое" наказание Марату Касему с генпрокурором

Реагируя на новость о том, что гражданин Латвии был оштрафован на 15 500 евро за незаконное оказание интеллектуальной и физической поддержки России, Ринкевич написал на этой неделе в Twitter, что "в последнее время отдельные решения прокуратуры вызывают вопросы". Позднее Латвийское телевидение сообщило, что осужденным был российский пропагандист Марат Касем.

Комментируя в пятницу это заявление в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma, Ринкевич подтвердил, что его не устраивают чрезмерно мягкие приговоры по делам о преступлениях на почве ненависти, а в ряде случаев именно такие приговоры требовала прокуратура, которая, в свою очередь, туманно объясняет свои решения.

Президент добавил, что речь идет не только об одном конкретном случае, но и о других случаях, связанных с проявлениями ненависти, насилием.

"Итак, во-первых, меня не устраивает, что прокуратура не до конца разъясняет свои решения, а во-вторых, я нахожу недостаточными эти наказания. Я хочу поговорить с генеральным прокурором и понять, в чем проблема", - сказал президент.

Он указал, что если проблема в неорганизованности правовых норм, то их всегда можно улучшить, к тому же генпрокурор сам может обратиться в Сейм с законодательными инициативами.