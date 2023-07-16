Главное за 16 июля ⟩ Смерть Джейн Биркин, радикальный мошенник и Little Big на Positivus

Новости Латвии:

14 и 15 июля на Луцавсале в Риге прошел фестиваль Positivus. Напомним, раньше это мероприятие проходило в Салацгриве. Рассказываем, как было в этом году!

Рижский районный суд за хищение денег путем выдачи себя за проститутку и другие преступления приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы.

8 июля вступил в должность новый президент Эдгар Ринкевич, который является седьмым президентом с момента восстановления независимости Латвии и 11-м президентом с момента основания Латвийского государства. В своем в Instagram Ринкевич поделился 10 самыми яркими моментами первой недели на посту президента.

За рубежом:

За первые две недели украинского контрнаступления повреждено или уничтожено до 20% поставленной на фронт военной техники, пишет NYT. Позднее потери несколько снизились, поскольку Киев изменил тактику, добавляет издание.

Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет.