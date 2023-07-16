Главное за 16 июля ⟩ Смерть Джейн Биркин, радикальный мошенник и Little Big на Positivus

Выходные подходят к концу, и RUS TVNET напоминает о главных событиях уходящего воскресенья.
Новости Латвии:
14 и 15 июля на Луцавсале в Риге прошел фестиваль Positivus. Напомним, раньше это мероприятие проходило в Салацгриве. Рассказываем, как было в этом году!
Рижский районный суд за хищение денег путем выдачи себя за проститутку и другие преступления приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы.
8 июля вступил в должность новый президент Эдгар Ринкевич, который является седьмым президентом с момента восстановления независимости Латвии и 11-м президентом с момента основания Латвийского государства. В своем в Instagram Ринкевич поделился 10 самыми яркими моментами первой недели на посту президента.
За рубежом:
За первые две недели украинского контрнаступления повреждено или уничтожено до 20% поставленной на фронт военной техники, пишет NYT. Позднее потери несколько снизились, поскольку Киев изменил тактику, добавляет издание.
Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет.
На саммите в Вильнюсе НАТО не определилось с конкретными условиями приема Украины в Североатлантический альянс, что российский диктатор Владимир Путин, несомненно, расценивает как проявление слабости и мотивацию к продолжению своих жестоких действий - так итоги саммита оценил бывший представитель России в ООН Борис Бондарев, который в прошлом году ушел в отставку в знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину.
В ночь на 16 июля армия РФ обстреляла Харьков, Краматорск и Запорожье.
Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" прокомментировал военные действия в Украине.
Интересное чтиво:
Латвийский футболист Марко Регжа в программе "Мне только спросить" для RUS TVNET рассказал об интересе к нему со стороны бельгийского клуба, а также о просмотре в английском "Вест Бромвиче".
В субботу на фестивале Positivus выступала группа Little Big. Смотрите фото и видео с их яркого выступления!
По данным Bloomberg, многие шведские владельцы недвижимости оказались в таком затруднительном финансовом положении, что вынуждены продавать свое имущество.
Потихоньку начинается любимый сезон грибников - время тихой охоты! Давайте проверим, насколько вы готовы собирать грибы?
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели. Итак, о чем на этот раз писала желтая пресса?
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