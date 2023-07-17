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ВИДЕО ⟩ Известная боксерша обнажила грудь после оглашения победы. Пришлось извиняться

Limon.ee
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Даниэлла Хемсли.
Даниэлла Хемсли. Фото: @daniella.hemlsey / CATERS NEWS / Scanpix

Английская звезда Даниэлла Хемсли, прославившаяся на своем канале OnlyFans, добилась успеха и на спортивном поприще, сообщает Limon.ee.

22-летняя Хемсли приняла участие в турнире Kingpyn High Stakes, проходившем 15 июля в Дублине. Она одержала свою первую победу, разгромив единогласным решением судей польскую модель Александру Даниэлку.

До объявления победителя было видно, девушка нервничала. Однако, когда был объявлен результат, Хемсли решила продемонстрировать свою грудь прямо на ринге перед зрителями.

Некоторые люди были недовольны таким поведением. Хемсли принесла свои извинения. "Меня переполняли эмоции. И мне просто захотелось так их выразить", - добавил она.

Хемсли, находящаяся в начале своей боксерской карьеры, стала известна в социальных сетях благодаря рассказам о своем пути к здоровому образу жизни. В 15 лет она весила почти 100 кг.

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