В воскресенье поймано 12 пьяных водителей; начато 10 уголовных процессов

Управление транспортным средством в момент, когда концентрация алкоголя в организме превышает полтора промилле, влечет за собой уголовную ответственность, помимо штрафа также конфискуется автомобиль, если он принадлежит правонарушителю. Если пьяный водитель не является собственником транспортного средства, то, помимо штрафа, с него взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного в момент совершения правонарушения транспортного средства.

По данным, собранным полицией, за последние 24 часа четверо из задержанных в состоянии алкогольного опьянения водителей находились за рулем собственного автомобиля, а шестеро управляли автомобилями, которые им не принадлежали.

За сутки Госполиция зарегистрировала в общей сложности 305 административных правонарушений в сфере дорожного движения, в том числе 130 нарушений скоростного режима и два случая агрессивного вождения.