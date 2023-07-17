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Врезался в столб: в России сообщили об аварии микроавтобуса, ехавшего из Симферополя в Латвию

rus.tvnet.lv
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Фото: m.123ru.net

В России в аварию попал микроавтобус, направлявшийся в Латвию, сообщило в Telegram ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщается, что в субботу, 15 июля, в 5 часов утра на 36-м километре автодороги Краснодар - Ейск на маршруте Симферополь - Латвия водитель микроавтобуса Mercedes превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб.

В результате аварии пострадали два человека. Всего в микроавтобусе в момент ДТП находились 14 пассажиров.

Более подробная информация о произошедшем в данный момент недоступна.

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