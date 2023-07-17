Мусор и вонь: критическая ситуация в пруду в парке Цесисского замка

Другие пруды Цесиса находятся в несколько лучшем состоянии, но и о них не стоит забывать.

Недавно ученые оценили состояние пяти муниципальных прудов.

В наихудшем состоянии находится центральный водоем города.

Водоросли размножились в пруду Цесисского замкового парка в таком количестве, что уровень кислорода стал критически низким. Рыбы тоже мало.

"Пруд совсем зеленый, летом воняет. Видно, что в нем десятилетиями скапливались какие-то нечистоты, свойственные человеческой среде. Пруд уже явно не здоров", - говорит ведущий исследователь ООО Saldūdeņu risinājumi Матисс Жагарс.

Спускание воды - визуально непривлекательное зрелище, да и неприятный запах стал бы еще сильнее, поэтому для центра города это не лучшее решение. Однако исследователи могут предложить муниципалитету и другие возможности.

"Есть порошки, которые собирают такие вещества, фосфор и азот из воды. Можно откачать осадок. Можно использовать рыбу, тех же карасей, которые в рыбоводном хозяйстве считаются сорной рыбой", - продолжает Жагарс.

Оценка остальных водоемов также показала, что они тоже требуют внимания.