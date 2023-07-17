Новая неделя началась очень активно - RUS TVNET разобрался в новых правилах остекления лоджий, был подорван Крымский мост, а Лайма Вайкуле ответила на вопросы портала RUS TVNET. Об этих и других новостях уходящего понедельника, 17 июля, расскажет RUS TVNET.
Главное за 17 июля ⟩ Как правильно застеклить лоджии, подрыв Крымского моста и Вайкуле отвечает на вопросы
Новости Латвии:
Рижская дума сообщила об изменениях в правилах остекления лоджий - процедура будет упрощена, но самовольно делать это все равно нельзя. RUS TVNET разобрался, как теперь заниматься благоустройством своей лоджии и что делать тем, кто застеклил ее, не следуя правилам.
Предприятие Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) сообщает, что по техническим причинам со стороны компании-установщика тароматов Tomra Systems ASA нарушена возможность использования депозитных купонов в местах торговли.
Различная структура экономики и стоимость, создаваемая в регионах Латвии, вызывают существенные различия в заработной плате, а значит, и кардинальные контрасты в общем благосостоянии.
В больнице им. Паула Страдиня проведена уникальная операция по трансплантации почки - впервые почка была взята лапароскопически у живого донора, сообщает Латвийское телевидение. Инесе Паэгле прожила в браке с мужем Янисом 36 лет и называет совместимость их органов чудом.
В начале 2022 года на улице Андрея Сахарова в Риге на регулируемом пешеходном переходе водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил семью и сбежал. В результате полученных травм погибла маленькая девочка.
В понедельник, 17 июля, в Рижской думе прошла конференция по поводу дисциплинарного расследования в отношении чиновников департамента сообщения. О результатах расследования СМИ проинформировал исполнительный директор Риги Янис Ланге.
За рубежом:
На Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник, 17 июля, было остановлено движение - по информации местных властей, там произошло "чрезвычайное происшествие".
Очевидцы сообщают, что в Краснодарском крае разбился военный самолет Су-25.
Украинский режиссер и бывший российский политзаключенный Олег Сенцов попал под обстрел на фронте и получил ранения. Об этом он сам сообщил в Facebook, опубликовав фотографию. По его словам, осколки попали в лицо, руку и ногу.
Действие договоренности о возможности экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины - зерновой сделки - прекращается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В России в аварию попал микроавтобус, направлявшийся в Латвию, сообщило в Telegram ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На прошлой неделе на российской военной тренировочной базе, находящейся недалеко от Москвы, вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб человек, сообщает CNN.
Интересное чтиво:
В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala портал RUS TVNET задал 10 вопросов Лайме Вайкуле и узнал, чего боится и что мечтает увидеть латвийская певица.
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Земгальский районный суд приговорил домовладельца к общественным работам и выплате компенсации в размере 15 000 евро за уничтожение птенцов аиста.
Тим Шэддок со своей собакой попал в шторм в Тихом океане и три месяца ждал помощи, питаясь сырой рыбой и собирая дождевую воду.
В минувшие выходные в гольф-клубе Viesturi прошёл турнир в поддержку Украины, в котором приняли участие теннисистка Алёна Остапенко, баскетболисты Давис и Дайрис Бертансы, а также хоккеисты Томс Андерсонс, Каспар Даугавиньш, Мартиньш Карсумс и Лаурис Дарзиньш.
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