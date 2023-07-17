Главное за 17 июля ⟩ Как правильно застеклить лоджии, подрыв Крымского моста и Вайкуле отвечает на вопросы

В понедельник, 17 июля, в Рижской думе прошла конференция по поводу дисциплинарного расследования в отношении чиновников департамента сообщения. О результатах расследования СМИ проинформировал исполнительный директор Риги Янис Ланге.

За рубежом:

На Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник, 17 июля, было остановлено движение - по информации местных властей, там произошло "чрезвычайное происшествие".

Очевидцы сообщают, что в Краснодарском крае разбился военный самолет Су-25.

Украинский режиссер и бывший российский политзаключенный Олег Сенцов попал под обстрел на фронте и получил ранения. Об этом он сам сообщил в Facebook, опубликовав фотографию. По его словам, осколки попали в лицо, руку и ногу.

Действие договоренности о возможности экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины - зерновой сделки - прекращается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России в аварию попал микроавтобус, направлявшийся в Латвию, сообщило в Telegram ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На прошлой неделе на российской военной тренировочной базе, находящейся недалеко от Москвы, вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб человек, сообщает CNN.

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