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По средам на Видземском рынке будут торговать до 22:00

rus.tvnet.lv/LETA
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Мясной павильон Видземского рынка
Мясной павильон Видземского рынка Фото: Toms Koklītis/LETA

Со среды, 19 июля, планируется возобновить торговлю на Видземском рынке в вечерние часы с 18:00 до 22:00, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.

Торговля на ночном рынке будет проходить каждую среду

Купить сезонные овощи, фрукты и ягоды, растения и саженцы, различные мясные, рыбные и молочные продукты, продукты пчеловодства и другие фермерские товары можно будет у местных фермеров и домашних производителей.

Если будет интерес со стороны торговцев и покупателей, количество вечерних торговых дней может быть увеличено. В настоящее время в остальные дни недели Видземский рынок открыт с 7:00 до 20:00.

С прошлого года оператором рынка является общество муниципального капитала ООО Rīgas nami. Компания работает над ревитализацией площади рынка, чтобы превратить ее в многофункциональное место для торговли, общественного питания, культуры, искусства и бизнеса, а также просто для времяпрепровождения в зеленой зоне в самом центре города.

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