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Синоптики о погоде на вторник: похолодает, пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Цветы на поле
Цветы на поле Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 18 июля, в Латвии похолодает, облачность усилится, ожидаются порывистый ветер, кратковременный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Местами как ночью, так и днем ожидаются кратковременные дожди. Больше осадков выпадет во второй половине дня в центральной и восточной частях страны, а с запада облачность уменьшится.

Ночью будет дуть слабый ветер, на побережье умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха понизится до +13..+17 градусов.

В течение дня западный ветер усилится порывами до 10-15 метров в секунду, во время грозы порывами до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18..+23 градуса.

Во вторник в Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня будет больше солнца, пройдет кратковременный дождь. Ночью при слабом юго-западном ветре похолодает до +15 градусов; днем воздух прогреется до +21..+22 градусов, западный ветер усилится порывами до 14 метров в секунду.

Галерея: Природа в Латвии

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