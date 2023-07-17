Ветер, дождь и грозы: синоптики о погоде во вторник

По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 июля, скорость западного ветра в Латвии порывами усилится до 12-17 метров в секунду.
На солнце температура воздуха повысится до +18..+23 градусов.
Местами ожидаются кратковременные дожди, особенно в центральных и восточных регионах страны. В некоторых местах дождь будет сильным, с грозой.
В Риге небо временами прояснится, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +21..+22 градусов.
Галерея: Природа в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!