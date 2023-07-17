Ветер, дождь и грозы: синоптики о погоде во вторник

На солнце температура воздуха повысится до +18..+23 градусов.

Местами ожидаются кратковременные дожди, особенно в центральных и восточных регионах страны. В некоторых местах дождь будет сильным, с грозой.

В Риге небо временами прояснится, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +21..+22 градусов.

Галерея: Природа в Латвии