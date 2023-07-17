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Ветер, дождь и грозы: синоптики о погоде во вторник

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 июля, скорость западного ветра в Латвии порывами усилится до 12-17 метров в секунду.

На солнце температура воздуха повысится до +18..+23 градусов.

Местами ожидаются кратковременные дожди, особенно в центральных и восточных регионах страны. В некоторых местах дождь будет сильным, с грозой.

В Риге небо временами прояснится, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +21..+22 градусов.

Галерея: Природа в Латвии

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