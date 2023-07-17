Видео ⟩ Перебои в работе латвийских тароматов: причина в кибератаке

В понедельник, 17 июля, техническим причинам была нарушена возможность использования депозитных купонов в местах торговли. Проблема была вызвана кибератакой на партнера депозитарной компании Tomra Systems ASA, сообщает программа Латвийского телевидения Dienas ziņas.
"Атака была обнаружена утром 16 июля, и были предприняты незамедлительные шаги, чтобы остановить ее и смягчить последствия. Мы немедленно отключили некоторые системы, чтобы сдержать атаку", - говорится в сообщении Tomra Systems ASA.
При этом, сдавать депозитную упаковку в тароматы можно было без перебоев, поэтому жители могли спокойно идти в пункты сдачи депозитной упаковки и сохранять купоны, чтобы использовать их позже, когда система снова заработает.
Видео: Сюжет программы Dienas ziņas
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