Видео ⟩ В Кенгарагсе сгорела квартира, пожарные спасли двух человек

Пожар произошел в квартире на улице Аглонас в Риге. Пламя распространилось на площадь в 20 квадратных метров. Спасатели успели вовремя прибыть на место и вызволить из горящей квартиры мужчину, также был спасен еще один человек, проживающий этажом выше. Пожар возник на втором этаже дома около 16:00, в воскресенье, 16 июля.

В понедельник, 17 июля, дворник дома уже начала уборку, так как под окнами сгоревшей квартиры было много осколков стекла. Вещи, которые спасатели выбрасывали из окон дома во время спасательных работ, были уже кем-то собраны.

Были эвакуированы тринадцать человек. Пожарные спасли двух человек, один из которых получил травмы и был доставлен в больницу.

Соседи говорят, что пока рано судить о причинах возгорания. Они отвергают версию, что на плите загорелась еда, так как в квартире якобы был отключен газ. Никто не видел, чтобы мужчина курил в квартире. По неофициальной информации пенсионер любил таскать в квартиру разные вещи.

Видео: Сюжет программы Degpunktā