Видео ⟩ День рождения закончился эвакуацией, а угощение на 400 евро пропало

"Они ответили, что им начальство сказало, что здесь нет склада, поэтому они все выкинули", - рассказала Сендия.

Менеджер парка аттракционов заверил Сендию, что если она напишет письмо по электронной почте, то в ближайшее время ей будет выплачена компенсация.

Через несколько дней она действительно получила компенсацию за пропущенное время вечеринки в размере 137 евро, но ни цента за потраченный впустую ужин.

Передача обратилась к руководству Apollo Skypark. Представитель компании объяснил, что вечером 22 апреля были эвакуированы не только клиенты, но и сотрудники, которые смогли вернуться в помещение только на следующее утро.

Электричество было отключено всю ночь, поэтому все продукты пропали. Во время тревоги персонал обязан спасать себя и посетителей, а не еду, ценности, одежду и прочее имущество, отметили в компании.

В тот вечер 20 вечеринок были в самом разгаре, и тем, кто заказал еду на месте, уже выплачена компенсация, говорит представитель компании.

Дело Сендии осложняется тем, что еда была куплена в другой компании. Передаче пояснили, что в ближайшее время женщине будет предложена компенсация в виде обеда на 400 евро в кафе Apollo Skypark.

Вечером того же дня передача получила сообщение о том, что такое предложение действительно было сделано, но женщина не приняла его, подчеркнув, что была бы рада получить денежную компенсацию.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu