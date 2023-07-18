Видео ⟩ Тиктокер на арендном авто "пролетел" по Вантовому мосту со скоростью 128 км/ч

Видео в TikTok разместил пользователь с подписью "Labākais fitnesa kanāls" ("Лучший фитнес-канал"), а в Twitter его переопубликовал пользователь под ником saliktnegriba, спросив: "После просмотра видео, которое сегодня в TikTok разместил Лаурис Мичулис, у меня есть всего вопроса: 1. почему на Вантовом мосту до сих пор нет камер контроля скорости? 2. OX DRIVE, вы заблокировали аккаунт этого пользователя?"

Noskatoties šo video, ko TikTok šodien ievietojis Lauris Mičulis (Labākais fitnesa kanāls & https://t.co/VZOJ4CYFMv kanālu satura autors), man ir tikai divi jautājumi:



1. kāpēc joprojām uz Vanšu tilta nav ātruma radaru?

2. @OXDriveLV jūs tak šim lietotājam nobloķējāt kontu? pic.twitter.com/OLAbWw24rY — saliktengriba (@saliktengriba) July 16, 2023

TVNET связался с OX DRIVE, чтобы узнать, действительно ли на видео запечатлен автомобиль каршеринговой компании, и будет ли водитель оштрафован. В компании ответили утвердительно - показанный на видео автомобиль Porsche принадлежит предприятию.