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Видео ⟩ Тиктокер на арендном авто "пролетел" по Вантовому мосту со скоростью 128 км/ч

rus.tvnet.lv
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Тиктокер на арендном авто "пролетел" по Вантовому мосту со скоростью 128 км/ч
Тиктокер на арендном авто "пролетел" по Вантовому мосту со скоростью 128 км/ч Фото: Ekrānuzņēmums no video

Звездой соцсетей стал "тиктокер", проехавший по Риге в каршеринговом автомобиле со скоростью более 120 км/ч. TVNET связался с платформой обмена OX DRIVE, которая занимается арендой автомобилей и Госполицией, чтобы подробнее разъяснить обстоятельства инцидента.

Видео в TikTok разместил пользователь с подписью "Labākais fitnesa kanāls" ("Лучший фитнес-канал"), а в Twitter его переопубликовал пользователь под ником saliktnegriba, спросив: "После просмотра видео, которое сегодня в TikTok разместил  Лаурис Мичулис, у меня есть всего вопроса: 1. почему на Вантовом мосту до сих пор нет камер контроля скорости? 2. OX DRIVE, вы заблокировали аккаунт этого пользователя?"

TVNET связался с OX DRIVE, чтобы узнать, действительно ли на видео запечатлен автомобиль каршеринговой компании, и будет ли водитель оштрафован. В компании ответили утвердительно - показанный на видео автомобиль Porsche принадлежит предприятию.

"Да, прямо сейчас мы звоним клиенту, чтобы поговорить о сложившейся ситуации. Мы проверили в системе, что заказчик разогнался до 124 км/ч, а потом сбросил скорость - с такой скоростью он двигался буквально пару секунд. Понятно, что это неприемлемо. Клиент получит штраф за превышение скорости. Решение о блокировке аккаунта будет принято после обсуждения с клиентом", - сообщили в OX DRIVE.

Водитель на видео передвигается по Вантовому мосту со скоростью 128 км/ч. Ограничение скорости на этом участке составляет 70 км/ч. Таким образом, водитель превысил разрешенную скорость движения на 54-58 км/ч. За такое нарушение полагается штраф от 480 до 640 евро, а также лишение водительских прав на шесть месяцев. В Госполиции порталу TVNET сообщили, что такое видео пока не попадало в поле зрения правоохранителей.

В соответствии со статьей 43.4 Закона о дорожном движении соблюдение разрешенной скорости движения контролируется и фиксируется Государственной полицией при помощи технических средств (радары в полицейских автомобилях, камеры контроля скорости, мобильные камеры контроля скорости), которые подлежат регулярному осмотру и проверке.

Также вышеупомянутый пользователь Twitter заметил, что в TikTok-аккаунте, который выложил видео с Вантового моста, было размещено еще одно видео, на котором человек на мотоцикле разгоняется почти до 300 км/ч.

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