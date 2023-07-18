Видео ⟩ Тиктокер на арендном авто "пролетел" по Вантовому мосту со скоростью 128 км/ч

Звездой соцсетей стал "тиктокер", проехавший по Риге в каршеринговом автомобиле со скоростью более 120 км/ч. TVNET связался с платформой обмена OX DRIVE, которая занимается арендой автомобилей и Госполицией, чтобы подробнее разъяснить обстоятельства инцидента.
Видео в TikTok разместил пользователь с подписью "Labākais fitnesa kanāls" ("Лучший фитнес-канал"), а в Twitter его переопубликовал пользователь под ником saliktnegriba, спросив: "После просмотра видео, которое сегодня в TikTok разместил Лаурис Мичулис, у меня есть всего вопроса: 1. почему на Вантовом мосту до сих пор нет камер контроля скорости? 2. OX DRIVE, вы заблокировали аккаунт этого пользователя?"
Noskatoties šo video, ko TikTok šodien ievietojis Lauris Mičulis (Labākais fitnesa kanāls & https://t.co/VZOJ4CYFMv kanālu satura autors), man ir tikai divi jautājumi:— saliktengriba (@saliktengriba) July 16, 2023
1. kāpēc joprojām uz Vanšu tilta nav ātruma radaru?
2. @OXDriveLV jūs tak šim lietotājam nobloķējāt kontu? pic.twitter.com/OLAbWw24rY
TVNET связался с OX DRIVE, чтобы узнать, действительно ли на видео запечатлен автомобиль каршеринговой компании, и будет ли водитель оштрафован. В компании ответили утвердительно - показанный на видео автомобиль Porsche принадлежит предприятию.
"Да, прямо сейчас мы звоним клиенту, чтобы поговорить о сложившейся ситуации. Мы проверили в системе, что заказчик разогнался до 124 км/ч, а потом сбросил скорость - с такой скоростью он двигался буквально пару секунд. Понятно, что это неприемлемо. Клиент получит штраф за превышение скорости. Решение о блокировке аккаунта будет принято после обсуждения с клиентом", - сообщили в OX DRIVE.
Водитель на видео передвигается по Вантовому мосту со скоростью 128 км/ч. Ограничение скорости на этом участке составляет 70 км/ч. Таким образом, водитель превысил разрешенную скорость движения на 54-58 км/ч. За такое нарушение полагается штраф от 480 до 640 евро, а также лишение водительских прав на шесть месяцев. В Госполиции порталу TVNET сообщили, что такое видео пока не попадало в поле зрения правоохранителей.
В соответствии со статьей 43.4 Закона о дорожном движении соблюдение разрешенной скорости движения контролируется и фиксируется Государственной полицией при помощи технических средств (радары в полицейских автомобилях, камеры контроля скорости, мобильные камеры контроля скорости), которые подлежат регулярному осмотру и проверке.
Также вышеупомянутый пользователь Twitter заметил, что в TikTok-аккаунте, который выложил видео с Вантового моста, было размещено еще одно видео, на котором человек на мотоцикле разгоняется почти до 300 км/ч.
Komentāros kādam 128 kmh Rīgas centrā šķita pārāk mazs pārkāpums lai ceptos.— saliktengriba (@saliktengriba) July 16, 2023
Te tas pats čalis brauc jau ar 300 kmh. Joprojām viss labi? https://t.co/RiZMsPbGLa pic.twitter.com/7yEYHkEkMQ
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