Родители бывшей жены Олега Филя боятся, что миллионер отберет у семьи родной дом

Андрей Замуэлис, бывший тесть предпринимателя Олега Филя, боится потерять свой семейный дом Pūkas, которым он владеет уже 30 лет, поскольку Филь в свое время участвовал в его ремонте, пишет Privātā Dzīve.
Бывшая свекровь миллионера Олега Филя, мать Санты Бернал Велга Замуэле и отец Санты Андрей с тревогой смотрят в будущее. Оба сказали, что не знают, смогут ли они отпраздновать свою золотую свадьбу в доме, где они оба пережили много счастливых дней.
Вот уже пять лет жизнь четы Замуэлей омрачается тем, что бывший зять судится с их дочерью Сантой Бернал, чтобы вернуть подарки, полученные во время брака, и расторгнуть кредитные договоры.
Когда Олег еще был мужем Санты, он финансово помогал в обновлении дома. Теперь он хочет вернуть вложенное.
"Хотя лично мне и моей жене он денег никогда не давал", - говорит Андрей.
В случае решения суда в пользу Филя семья может потерять свой дом.
Семь лет назад семейный дом подвергся более серьезному ремонту, и две дочери Замуэлей также внесли свой вклад. Помогал и Олег Филь, в то время муж Санты. Дом постепенно восстанавливали, еще до того, как Санта познакомилась с Олегом.
В то время, когда Санта познакомилась с Олегом и через год они поженились, отец девушки решил упорядочить все дела с наследством. "Часть имущества завещали Санте, но с оговоркой, что она поможет сделать ремонт дома и у нас будет право жить в нем до конца жизни. Позже узнал, что, выйдя замуж за Олега, она заключила брачный договор, в котором было сказано, что все денежные средства, которые он дает Санте, должны считаться как подарки между членами семьи.
Олег много помогал нашей семье, и за это говорю спасибо. Однако, когда они разводились, я сказал Олегу: "Мужчины так не поступают!". Они у нотариуса подписали договор, что ни у кого нет против друг друга претензий имущественного характера. И во время брака было заключено несколько договоров. Однако после развода не прошло и месяца, как Олег направился в суд и подал требование об аннулировании всех заключенных во время брака документов", - вспоминает Андрей.
В апреле сообщалось, что Бернал обжаловала приговор окружного суда, который постановил взыскать с нее почти два миллиона евро в пользу бывшего мужа.
Теперь Верховному суду предстоит принять решение о возбуждении кассационного производства.
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