Родители бывшей жены Олега Филя боятся, что миллионер отберет у семьи родной дом

Бывшая свекровь миллионера Олега Филя, мать Санты Бернал Велга Замуэле и отец Санты Андрей с тревогой смотрят в будущее. Оба сказали, что не знают, смогут ли они отпраздновать свою золотую свадьбу в доме, где они оба пережили много счастливых дней.

Вот уже пять лет жизнь четы Замуэлей омрачается тем, что бывший зять судится с их дочерью Сантой Бернал, чтобы вернуть подарки, полученные во время брака, и расторгнуть кредитные договоры.

Когда Олег еще был мужем Санты, он финансово помогал в обновлении дома. Теперь он хочет вернуть вложенное.

"Хотя лично мне и моей жене он денег никогда не давал", - говорит Андрей.

В случае решения суда в пользу Филя семья может потерять свой дом.

​Семь лет назад семейный дом подвергся более серьезному ремонту, и две дочери Замуэлей также внесли свой вклад. Помогал и Олег Филь, в то время муж Санты. Дом постепенно восстанавливали, еще до того, как Санта познакомилась с Олегом.