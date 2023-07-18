Без шуток: 3 неожиданных плюса просмотра комедий

Мы привыкли к тому, что в разговорах о здоровом образе жизни скрывается какой-нибудь подвох. Наверняка ведь окажется, что нужно ограничить себя в любимых продуктах или изнурять тренировками. Однако есть одна здоровая привычка, о которой вы вряд ли услышите от своего врача – это комедии!
Если они до сих пор не входили в ваш набор полезных привычек, пора это исправить. Ведь просмотр комедий положительно влияет на настроение, здоровье, фигуру и даже на карьерный рост.
Но не будем забегать вперед. Устраивайтесь поудобнее. Сейчас ваш «доктор» Viasat Kino Comedy все объяснит. И теперь, если вас упрекнут в том, что вы валяетесь на диване, у вас будут веские аргументы!
Комедии – это психологическая помощь
Вы замечали, что в результате просмотра комедии ваше тело расслабляется, а самочувствие улучшается? Исследования показывают, что в ответ на смех наш мозг усиленно вырабатывает эндорфины и другие вещества, повышающие настроение, не оставляя стрессу ни малейшего шанса.
А с точки зрения бюджета комедия – один из самых доступных способов поправить эмоциональное здоровье. И никаких побочных эффектов! Положительные эмоции привносят в нашу жизнь легкость, поднимают настроение и создают благоприятную атмосферу, в которой заботы отходят на второй план. Но для этого фильм должен быть по-настоящему смешным. Только тогда организм будет производить «природные антидепрессанты».
Хотите удивиться еще больше? Чудодейственный эффект комедии начинается еще до ее просмотра. Одно только предвкушение смеха уже снижает уровень гормонов стресса. Исследования активности мозга во время смеха выявили также усиление целебных гамма-частот, подобных тем, которые регистрируются во время медитации. Результат? Вы становитесь спокойнее и уравновешеннее.
Комедия помогает сохранить здоровье
Одним эмоциональным здоровьем польза от комедий не ограничивается. Вы можете почувствовать ее всем своим телом! Если вы смеетесь перед экраном телевизора, клетки организма лучше насыщаются кислородом – жизненно важным для человека элементом. Смех улучшает кровообращение, нормализует артериальное давление и тем самым снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причем эффект может сохраняться в течение целого дня после просмотра.
Помимо этого, смех повышает активность мозга, улучшает работу нервной и пищеварительной систем, некоторых других внутренних органов. Он даже облегчает боль: люди, смотревшие комедию, лучше переносят боль от болевых раздражителей, чем те, кто не смотрел.
Юмористические фильмы также могут способствовать укреплению иммунитета. Положительные эмоции способствуют росту количества клеток, ответственных за поиск и уничтожение вирусов и опухолей. В результате мы лучше противостоим инфекциям.
Хотите привести себя в форму без строгих диет и изнурительных тренировок? Выбирайте самые смешные комедии. Некоторые медицинские исследования показали, что просмотр смешного контента – отличный способ растяжки мышц. Подсчитано, что за каждые 10–15 минут смеха сжигается до 40 калорий. Почти как при ходьбе! Каждый раз, когда вы смеетесь над шуткой, сокращаются мышцы живота.
Комедия повышает качество жизни
Негативные новости могут значительно влиять на наше настроение. Развлечение в виде комедии – это доступный и эффективный способ сбалансировать потребление информации и повысить качество жизни.
А совместный просмотр смешных фильмов – еще и отличный способ укрепить отношения с родными и друзьями. Вы будете помнить эти моменты долгие годы, они будут ассоциироваться с близкими людьми.
Смех не только укрепляет тело, но и развивает ум. Оказывается, эмоции, возникающие при просмотре комедий, повышают креативность. Любители этого жанра быстрее генерируют идеи, более внимательны, способны мыслить нестандартно и видеть новые возможности, которые обычно остаются незамеченными. Эти качества оценит ваш начальник!
Другой неожиданный эффект заключается в том, что смех повышает нашу привлекательность. Люди с хорошим чувством юмора лучше ладят с коллегами, быстрее заводят знакомства и дольше дружат. Более того, любители комедий и живут дольше тех, кто смеется редко.
Но чтобы ощутить все эти плюсы, нужно наполнить каждый день моментами, которые заставляют вас улыбаться и смеяться. Так почему бы прямо сейчас не вписать в свой календарь ежедневную дозу смеха? Выберите понравившийся фильм на канале Viasat Kino Comedy и сделайте свою жизнь ярче, лучше и здоровее!
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