Без шуток: 3 неожиданных плюса просмотра комедий

Хотите удивиться еще больше? Чудодейственный эффект комедии начинается еще до ее просмотра. Одно только предвкушение смеха уже снижает уровень гормонов стресса. Исследования активности мозга во время смеха выявили также усиление целебных гамма-частот, подобных тем, которые регистрируются во время медитации. Результат? Вы становитесь спокойнее и уравновешеннее.

Фото: Publicitātes foto

Комедия помогает сохранить здоровье

Одним эмоциональным здоровьем польза от комедий не ограничивается. Вы можете почувствовать ее всем своим телом! Если вы смеетесь перед экраном телевизора, клетки организма лучше насыщаются кислородом – жизненно важным для человека элементом. Смех улучшает кровообращение, нормализует артериальное давление и тем самым снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причем эффект может сохраняться в течение целого дня после просмотра.

Помимо этого, смех повышает активность мозга, улучшает работу нервной и пищеварительной систем, некоторых других внутренних органов. Он даже облегчает боль: люди, смотревшие комедию, лучше переносят боль от болевых раздражителей, чем те, кто не смотрел.

Юмористические фильмы также могут способствовать укреплению иммунитета. Положительные эмоции способствуют росту количества клеток, ответственных за поиск и уничтожение вирусов и опухолей. В результате мы лучше противостоим инфекциям.