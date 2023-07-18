СМИ: Наемник ЧВК "Вагнер" задержан за убийство двух сослуживцев. Они отказались участвовать в мятеже

По информации СМИ, 6 июля в округе села Оськино недалеко от дороги Воронеж - Луганск были найдены мертвыми двое мужчин в военной форме, личность которых пока не установлена. Рядом с телами находился автомобиль с оружием. Эксперты установили, что мужчины умерли от огнестрельных ранений.

Подозреваемый в убийстве был задержан 17 июля. Как сообщили Baza и Astra, во время допроса подозреваемый сообщил, что он состоит в ЧВК "Вагнер", и признал, что 24 июня убил двух других наемников за отказ принимать участие в мятеже Евгения Пригожина. По информации Beware the News, задержанный ранее проживал в Бишкеке и Санкт-Петербурге.