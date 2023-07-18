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Видео ⟩ На улице Бривибас в Риге автомобиль врезался в стену дома

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Aculiecinieks

Во вторник, 18 июля, в Риге на перекрестке улиц Бривибас и Артилерияс произошла авария - автомобиль врезался в светофор и стену дома.

Видео: ДТП на улице Бривибас

Как порталу Apollo.lv сообщили в Государственной полиции, в 16:30 была получена информация о том, что в Риге, на улице Бривибас произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем, съехал с дороги, в результате чего врезался в светофор и стену дома.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Оперативные службы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.

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