Видео ⟩ На улице Бривибас в Риге автомобиль врезался в стену дома

Как порталу Apollo.lv сообщили в Государственной полиции, в 16:30 была получена информация о том, что в Риге, на улице Бривибас произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем, съехал с дороги, в результате чего врезался в светофор и стену дома.