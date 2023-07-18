Главная новость сегодняшнего дня - скандал с отдыхающими в Юрмале, когда в дело пришлось вмешаться и Государственной полиции. Однако это далеко не все, что произошло в Латвии и мире. О главных новостях в нашей стране и за ее пределами читайте в ежедневной подборке RUS TVNET за вторник, 18 июля.
Главное за 18 июля ⟩ Скандал на пляже в Юрмале, "разгром" на стадионе Daugava и сын Кариньша - солист группы Perestroika
Новости Латвии:
В Государственной полиции возбуждены два административных дела по факту грубого поведения отдыхающих в отношении сотрудника полиции Юрмальского самоуправления, сообщил министр внутренних дел Марис Кучинскис в микроблоге Twitter.
То, что Праздник песни и танца прошел на удивление мирно, как утверждали его организаторы, на самом деле не совсем соответствует действительности, потому что стадиону Daugava нанесен ущерб, который в настоящее время подсчитывается, сообщает Latvijas Avīze.
В течение последних недель Сейм Латвии и несколько связанных с транспортным сектором предприятий подверглись кибератакам, однако атаки носили временный характер и не оказали существенного влияния, сообщили представители учреждения по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv.
Выход России из Черноморской зерновой инициативы и бомбардировки Одесского региона, в том числе порта, являются еще одним доказательством преступной тактики России по превращению продовольствия в оружие, заявил в Twitter президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Фракция "За!/Прогрессивные" Рижской думы хочет изменить политическую ответственность за сообщение в столице и ликвидировать две должности вице-мэров, заявила сегодня после встречи фракций представитель "За!/Прогрессивных" Юстине Пантелеева.
Сегодня в Царникаве Адажского края в Рижском заливе у берега обнаружен автомобиль без пассажиров, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Спасатели муниципальной полиции Риги в воскресенье, 16 июля, в Вакарбулли спасли девятилетнего мальчика, которого на надувном матрасе унесло в море.
С 1 августа на всех автобусных и троллейбусных маршрутах Rīgas satiksme после 21:00 посадка пассажиров будет организована через передние двери, сообщили агентству LЕТА представители предприятия.
Звездой соцсетей стал тиктокер, проехавший по Риге в каршеринговом автомобиле со скоростью более 120 км/ч. TVNET связался с платформой обмена OX DRIVE, которая занимается арендой автомобилей, и с Госполицией, чтобы подробнее разъяснить обстоятельства инцидента.
Марихуана, которую когда-то считали легким наркотиком, уже не является такой, какой была 10 лет назад. С ростом спроса на "расслабляющий дымок" и "быструю эйфорию" на рынок наркотиков попадает марихуана с опасными примесями, наличие которых не всегда можно установить даже в лабораториях. Пока часть родителей считает, что покурить травку просто стильно, для подростков джойнт широко открывает двери в мир наркотиков.
За рубежом:
Европейский Центральный банк готовится к изменению дизайна банкнот евро, отказавшись от исторических "окон и мостов", которые провели в кошельках жителей Европы последний 21 год, пишет Politico.
Полиция задержана 25-летнего гражданина Кыргызстана Ярослава Шеховцова, который подозревается в убийстве двух наемников ЧВК "Вагнер" в Воронежской области, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы "Осторожно, новости" и Astra.
Судовладельческие компании уведомили Украину, что готовы продолжить экспорт зерна из украинских портов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам из стран Африки в понедельник, 17 июля.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале обвинил в подрыве Крымского моста Россию. По мнению Подоляка, при осуществлении этого у российских властей было четыре цели.
Евгений Пригожин лично убивал людей еще 20 лет назад, ЧВК "Вагнер" сохранится, несмотря на нашумевший мятеж, а цель броска наемников на Москву до абсурда проста - чтобы Путин вышел на связь со своим бывшим поваром. Rus.Postimees поговорил с тем, кто расследовал дела шефа вагнеровцев задолго до его героизации в РФ.
В ночь на вторник российские власти заявили о возобновлении в ограниченном режиме движения по Крымскому мосту, где меньше чем за сутки до этого произошли взрывы. Туроператоры считают, что от поездок на полуостров люди отказываться не будут, но бронировать туры станут меньше. А пока части туристов приходится возвращаться домой через оккупированные территории недалеко от линии фронта.
Интересное чтиво:
"Латвия пахнет выпечкой", - говорит Анастасия Василенко. Она родилась в Мариуполе, жила с супругом в Харькове, а в Латвию ее весной 2022 года привела война. В Украине она оставила свою музыкальную карьеру, учеников и супруга. Ей пришлось начинать жизнь практически с нуля...
Катамаран Kaupo стал первой парусной яхтой в Латвии, совершившей кругосветное путешествие, длившееся три с половиной года - с 31 октября 1999 года по 21 марта 2003 года. 25 августа 2009 года Kaupo покинул Кейптаун (ЮАР) и взял курс на Австралию. Неожиданно прервалась связь с экипажем катамарана - капитаном Александром Поповым, его супругой Светланой Тимофеевой и сыном Валдиса Грененберга-Гринберга Айгаром. До сих пор никто не знает, куда пропал Kaupo и что случилось с его экипажем во время запланированного второго кругосветного путешествия.
На прошлой неделе в социальных сетях появился пост одного из посетителей Праздника песни, в котором он утверждал, что два инфлюенсера испортили просмотр мероприятия ему и другим. Теперь одна из этих девушек угрожает подать в суд.
Обозреватель The Athletic Харман Дайал в своей публикации о будущем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" рассказал, каким может быть следующий контракт латвийского вратаря Артура Шилова.
Андрей Замуэлис, бывший тесть предпринимателя Олега Филя, боится потерять свой семейный дом Pūkas, которым он владеет уже 30 лет, поскольку Филь в свое время участвовал в его ремонте, пишет Privātā Dzīve.
Второй день фестиваля Positivus открыла группа Perestroika. Как выяснил журнал Privātā Dzīve, ее солист - Отомар Кришьянис Кариньш, или Лео Новус, - сын премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
Фестиваль Positivus-2023 завершился, но предлагаем окунуться в события выходных, посмотрев отчет TVNET GRUPA с мероприятия!
В финском городе Куопио около тысячи человек разделись для инсталляции американского фотохудожника Спенсера Туника, известного групповыми снимками обнаженной натуры, сообщает Limon.ee со ссылкой на Yle.
"Мир начал разбираться, вникать в историю", - сказал в интервью RUS TVNET солист украинской группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. 27 июля коллектив с большим сольным концертом выступит на сцене клуба Melnā Piektdiena.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!