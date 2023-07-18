Главное за 18 июля ⟩ Скандал на пляже в Юрмале, "разгром" на стадионе Daugava и сын Кариньша - солист группы Perestroika

Судовладельческие компании уведомили Украину, что готовы продолжить экспорт зерна из украинских портов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам из стран Африки в понедельник, 17 июля.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале обвинил в подрыве Крымского моста Россию. По мнению Подоляка, при осуществлении этого у российских властей было четыре цели.

Евгений Пригожин лично убивал людей еще 20 лет назад, ЧВК "Вагнер" сохранится, несмотря на нашумевший мятеж, а цель броска наемников на Москву до абсурда проста - чтобы Путин вышел на связь со своим бывшим поваром. Rus.Postimees поговорил с тем, кто расследовал дела шефа вагнеровцев задолго до его героизации в РФ.

В ночь на вторник российские власти заявили о возобновлении в ограниченном режиме движения по Крымскому мосту, где меньше чем за сутки до этого произошли взрывы. Туроператоры считают, что от поездок на полуостров люди отказываться не будут, но бронировать туры станут меньше. А пока части туристов приходится возвращаться домой через оккупированные территории недалеко от линии фронта.

Интересное чтиво:

"Латвия пахнет выпечкой", - говорит Анастасия Василенко. Она родилась в Мариуполе, жила с супругом в Харькове, а в Латвию ее весной 2022 года привела война. В Украине она оставила свою музыкальную карьеру, учеников и супруга. Ей пришлось начинать жизнь практически с нуля...