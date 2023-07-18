За реализацию синтетических опиоидов задержана преступная группа

По оперативной информации весной этого года было возбуждено уголовное дело по подозрению в возможном несанкционированном приобретении, хранении, перевозке наркотических веществ с целью сбыта в крупных размерах в составе организованной группы.

Как свидетельствует информация, полученная в ходе расследования, руководителем этой преступной группы и координатором всей деятельности является мужчина 1981 года рождения, который уже находится в тюрьме за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

28 июня полиция задержала пять человек, а также провела несколько санкционированных обысков как в жилых помещениях, так и в транспортных средствах, в том числе у лица, находящегося в местах лишения свободы.

В ходе обыска было обнаружено и изъято около 300 граммов карфентанила и 500 граммов марихуаны. Средняя стоимость карфентанила на черном рынке может быть оценена примерно в 60 000 евро.

На изъятые вещества назначена экспертиза для точного определения их состава и объема. Также в ходе процессуальных действий были изъяты наличные деньги в размере 27 000 евро, криптовалютный кошелек, различные носители информации, мобильные телефоны, сим-карты и другие предметы, которые могут иметь значение доказательств.

В уголовном процессе статус подозреваемых был применен к пяти лицам - мужчине 1957 года рождения и лидеру группы 1981 года рождения, а также женщине 1958 года рождения и двум девушкам 2003 года рождения.

Еще одному лицу, женщине 1984 года рождения, присвоен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Двое из подозреваемых в настоящее время находятся под стражей, к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.