"Украина показала, как воевать в XXI веке". Британия пересматривает оборонную политику из-за войны

"Война в Украине внесла ясность мышления: мы столкнулись с реальным и очень агрессивным противником, который нарушает все правила безопасности на европейском континенте, развязав войну на уничтожение другой страны", – сказал Уоллес.

По его словам, это заставило британские власти более взвешенно оценить существующие риски, которые в первом документе основывались на довоенной картине европейской безопасности.

"Изначально мы предполагали вывести [старое военное] оборудование из эксплуатации, сделать небольшой перерыв в середине десятилетия, а затем получить новое оборудование. Я не хочу больше рисковать", – заявил Уоллес.

В минувшие выходные Бен Уоллес заявил о намерении покинуть пост министра обороны во время следующих перестановок в правительстве, которые могут произойти уже в сентябре этого года, и уйти из политики.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Уроки войны в Украине

В министерстве обороны Великобритании заявили, что в новой версии Defence Command Paper изменены и тщательно прописаны такие пункты, как приоритетные отрасли для инвестиций, пополнение, модернизация вооружений и более тесное взаимодействие между силами сдерживания и обороны.

"Новые технологии [...] играют ключевую роль в том, как мы ведем современную войну", – сказал Бен Уоллес.