Фото, видео ⟩ На Видземском шоссе столкнулись два грузовика. Движение блокировано полностью

Вечером во вторник, 18 июля, на 78-м километре автодороги А2 (Рига - Сигулда - эстонская граница) произошло столкновение двух грузовиков. Движение полностью блокировано в обоих направлениях, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
⚠️‼️Uz a/c Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene)(A2, https://t.co/4SxP7lUq7y) divu kravu a/m sadursme. Satiksme pilnībā bloķēta. pic.twitter.com/EZWw8gBlps— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 18, 2023
На месте происшествия работают оперативные службы.
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