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Фото, видео ⟩ На Видземском шоссе столкнулись два грузовика. Движение блокировано полностью

rus.tvnet.lv
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Авария на Видземском шоссе
Авария на Видземском шоссе Фото: Jānis Vingris/TVNET

Вечером во вторник, 18 июля, на 78-м километре автодороги А2 (Рига - Сигулда - эстонская граница) произошло столкновение двух грузовиков. Движение полностью блокировано в обоих направлениях, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

На месте происшествия работают оперативные службы. 

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