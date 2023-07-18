Полиция просит помощи в поисках мужчины: он пропал еще неделю назад

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Артура Анджса 1979 года рождения. 11 июля в 9 часов утра мужчина вышел с работы на улице Цесу в Риге, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 190 см, среднего телосложения, короткие темные волосы.
Одежда: темные шорты, темная футболка, светлые кроссовки, черный пояс, черная сумка с белой надписью, на среднем пальце правой руки - кольцо Намейса.
Государственная полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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