"Быстрые результаты получить невозможно". Александр Сырский – генерал, руководящий контрнаступлением ВСУ

Он также подчеркивает, что вопреки обычной военной логике, потери в ходе наступление меньше, чем были во время статичной обороны города.

К тому же медленное, но все же продвижение вперед поднимает боевой дух, так что "легче переносить потери".

Впервые за все время военных действий на восточном фронте число украинских сил — около 160 тыс. — сравнялось с российскими войсками.

Однако у России сохраняется превосходство в артиллерии.

Быть может, эта динамика изменится с поставкой из Америки кассетных боеприпасов, способных наносить урон на значительных площадях?

Эти боеприпасы запрещены во многих странах (но не в США, Украине или России), однако полковник Бакулин утверждает, что они необходимы чтобы «нанести максимальное поражение пехоте противника».

"Чем больше их пехоты тут будет погибать, тем больше их родственники в России, мы надеемся, будут задавать своей власти вопрос "почему так?", — считает он. И при этом добавляет, что кассетные боеприпасы «не решат наши проблемы на поле боя".

Бакулин признает, что это весьма спорное оружие, "но если бы их не использовали россияне, то, возможно, совесть и нам не позволила бы это делать".

Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и могут быть использованы в ближайшие дни.

Мы сами видели на позициях под Бахмутом гаубицы M777, также доставленные из США, которые могут применять такие кассетные боеприпасы.

По словам Александра Сырского, освобождение Бахмута имело бы больше, чем чисто символическое значение. Он уверяет, что Бахмут важен и со стратегической точки зрения, оставаясь воротами к ключевым городам региона.