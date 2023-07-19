"Валмиера" проиграла словенской "Олимпии" и вылетела из Лиги чемпионов

Матч прошёл в Валмиере и завершился победой гостей со счётом 2:1.

"Олимпия" открыла счёт на 33-й минуте матча благодаря португальцу Руи Педро, который отличился и в первом матче в Любляне. На 64-й минуте словенцы удвоили преимущество - точным ударом головой после розыгрыша углового отметился австрийский защитник Ахмет Мухамедбегович. "Валмиере" удалось сократить отставание в счёте до минимума на 82-й минуте благодаря голу Камило Мены.

Напомним, неделю назад "Олимпия" у себя дома победила "Валмиеру" с таким же счётом - 2:1. Таким образом, словенцы по сумме двух встреч одержали победу с общим счётом 4:2 и вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграют с победителем пары "Балкани" (Косово) - "Лудогорец" (Болгария).

"Валмиера", в свою очередь, продолжит выступления в Лиге конференций, где во втором отборочном раунде подопечным Юргиса Калнса предстоит встреча с "Тре Пенне" из Сан-Марино.

Напомним, в четверг, 20 июля, латвийский футбольный клуб RFS в первом отборочном раунде Лиги конференций сыграет ответный матч дома с командой "Македония" из города Скопье, а "Рига" на выезде встретится с исландским клубом "Викингур".

Место во втором отборочном раунде Лиги конференций уже обеспечила "Ауда" из Кекавы, выигравшая в предыдущем сезоне Кубок Латвии. Латвийская команда дебютирует в еврокубках в матчах против словацкого "Спартака" из Трнавы.