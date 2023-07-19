Видео ⟩ В центре Риги погиб рабочий, упав со строительных лесов

На улице царит оживление: люди заходят в кафе "Нирвана", или идут в поисках следующего места для обеда. Но почти никто не остается равнодушным и не может сдержать своего любопытства, чтобы не остановиться у дома по улице Гертрудес, ведь издалека видно, что там произошло что-то плохое. Об этом свидетельствует большая лужа крови, которую уже спешит убрать мужчина.

Рядом с местом трагедии есть и магазин, и кафе. Все в шоке и не понимают, как человек мог упасть со строительных лесов, ведь они устроены так, что везде есть опоры и сетки.

К сожалению, последствия падения оказались фатальными. Несмотря на то, что на место прибыли две бригады скорой медицинской помощи, спасти пострадавшего не удалось.

Вместе с сотрудникам полиции на место трагедии прибыл представитель компании, которая проводила работ. Он подчеркнул, что со стороны компании были соблюдены все требования безопасности.

Видео: Сюжет программы Degpunktā