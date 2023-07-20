"В постели они одинакового роста". Комментаторов выгнали с чемпионата мира за пошлые шутки

Сообщается, что Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки, работавшие на чемпионате мира в Фукуоке (Япония), начали сравнивать рост спортсменок из Нидерландов и Италии.

В ходе обсуждения они отметили, что "в постели они всё равно одного роста". Комментируя британку Ясмин Харпер, они обыграли её фамилию, похожую по звучанию на слово "арфа", и позволили себе высказывания с сексуальными намёками, задавшись вопросом, как она бы на ней играла.

Помимо этого, комментатор исказил имя итальянского спортсмена Риккардо Джованнини, назвав его с акцентом "Ликкардо". По мнению Леонардуцци, атлета "так бы называли в Китае".

Телеканал Rai инициировал дисциплинарное расследование этого дела, а журналист принёс извинения за высказывания, назвав их "шуткой из бара" и отметив, что он не знал, что они попадут в эфир.

"Я дал поручение ответственным органам начать дисциплинарную процедуру и попросил директора Rai Sport немедленно вернуть комментаторов из Японии", - заявил заместитель исполнительного директора телеканала Роберто Серджио.

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал 14 июля в Фукуоке, турнир завершится 30 июля.