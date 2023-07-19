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Видео ⟩ После трагической аварии Видземское шоссе все еще полностью перекрыто

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Авария на Видземском шоссе
Авария на Видземском шоссе Фото: TVNET

После аварии двух грузовиков, произошедшей во вторник вечером, 18 июля, движение на Видземском шоссе возле Мелтури сегодня, 19 июля, по-прежнему полностью перекрыто, сообщила представитель Государственной полиции.

Галерея: Авария на Видземском шоссе 

В среду, 19 июля, автомобильное движение перенаправлено через Арайши и по дороге Валмиера - Цесис - Драбеши, которая представляет собой изгиб протяженностью около 3-4 километров.

В полиции добавили, что освобождение дороги будет происходить в течение дня. Ожидается, что завтра, 20 июля, движение будет восстановлено.

Как сообщалось, вечером во вторник, 18 июля, на 78-м километре автодороги А2 (Рига - Сигулда - граница Эстонии) произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии погиб один из водителей.

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