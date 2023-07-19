Видео ⟩ После трагической аварии Видземское шоссе все еще полностью перекрыто

Галерея: Авария на Видземском шоссе

В среду, 19 июля, автомобильное движение перенаправлено через Арайши и по дороге Валмиера - Цесис - Драбеши, которая представляет собой изгиб протяженностью около 3-4 километров.

В полиции добавили, что освобождение дороги будет происходить в течение дня. Ожидается, что завтра, 20 июля, движение будет восстановлено.

Как сообщалось, вечером во вторник, 18 июля, на 78-м километре автодороги А2 (Рига - Сигулда - граница Эстонии) произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии погиб один из водителей.