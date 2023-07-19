Видео ⟩ Трагическая авария на Видземском шоссе: движение восстановлено

Галерея: Авария на Видземском шоссе

Видземское шоссе возле Мелтури было закрыто для движения после столкновения двух грузовиков, произошедшего во вторник вечером, в результате которого один из грузовиков перевернулся, заблокировав проезжую часть, а из его прицепа высыпались пластмассовые изделия.

Вчера машину убрали, а проезжую часть привели в порядок для восстановления движения.

Как сообщалось, во вторник около 20:12 на Видземском шоссе в Драбешской волости Цесисского края недалеко от Мелтури произошло столкновение грузовика DAF с прицепом и грузовика Volvo. Водитель DAF в аварии погиб.