Видео ⟩ Трагическая авария на Видземском шоссе: движение восстановлено

В четверг движение по Видземскому шоссе возле Мелтури, которое ранее было закрыто из-за аварии, восстановлено, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Иева Плориня.
Галерея: Авария на Видземском шоссе
Видземское шоссе возле Мелтури было закрыто для движения после столкновения двух грузовиков, произошедшего во вторник вечером, в результате которого один из грузовиков перевернулся, заблокировав проезжую часть, а из его прицепа высыпались пластмассовые изделия.
Вчера машину убрали, а проезжую часть привели в порядок для восстановления движения.
Как сообщалось, во вторник около 20:12 на Видземском шоссе в Драбешской волости Цесисского края недалеко от Мелтури произошло столкновение грузовика DAF с прицепом и грузовика Volvo. Водитель DAF в аварии погиб.
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