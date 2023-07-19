Фото ⟩ В Литве разбился дорогой автомобиль BMW M8

Авария произошла в прошлую пятницу, 14 июля, около 23:17.

По информации полиции, произошло столкновение автомобиля BMW M8, которым управлял мужчина 1993 года рождения, с другим автомобилем BMW, которым управлял мужчина 1994 года рождения.

Мужчина 1994 года рождения был пьян, а второй водитель сел за руль трезвым.

Фото: 15min.lt aculiecinieks

В аварии пострадал мужчина, находившийся за рулем BMW M8, который был доставлен в больницу. По словам очевидцев аварии, после столкновения BMW M8 загорелся.

Полиция начала досудебное расследование по факту аварии.

Совершенно новый BMW M8 2023 года стоит около 200 000 евро. Конечно, все зависит от комплектации, поэтому в наличии есть и более дорогие модели, цена которых уже приближается к 300 000 евро.