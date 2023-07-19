Талантливый чешский хоккеист принял российское гражданство

Нападающий, отметивший в феврале свое 24-летие, начал карьеру в родной Чехии, а в 2017 году уехал за границу. Он играл в различных североамериканских лигах, пока в прошлом году не вернулся в один из самых титулованных клубов Чехии "Спарта Прага". Также форвард выступал за юношескую и молодежную сборные Чехии.

Но Сафина не устраивала его роль в чешской команде. Он подписал контракт с тольяттинской "Ладой", которая выступает в чемпионате КХЛ.

Сафин забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 41 игре регулярного сезона за чешскую "Спарту".

"Сафин уже не иностранец. Он отказался от чешского гражданства и получил российский паспорт", - сказал менеджер "Лады" Александр Чеботарев.

Чешский спортивный портал iSport сообщает, что Сафин будет получать в России значительно более высокую зарплату.

Сафин имеет русские корни. Его семья переехала в Прагу за несколько месяцев до его рождения.