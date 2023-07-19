В этом году в латвийских тюрьмах нашли 865 мобильных телефонов

Несмотря на то, что использование указанных предметов в тюрьмах запрещено, заключенные обходят этот запрет и часто продолжают совершать преступные действия из мест лишения свободы.

На этой неделе Государственная полиция сообщила о задержании организованной группы, которая длительное время занималась продажей синтетических опиоидов в Латвии. Лидером этой преступной группы и координатором всей деятельности был мужчина 1981 года рождения, который сейчас находится в тюрьме.