Видео ⟩ Семейная пара два часа преследовала неадекватного водителя

Утром в понедельник, 17 июля, муж с женой ехали из Икшкиле в Ригу. Неожиданно они увидели машину, за рулем которой сидел неадекватный водитель, сообщает программа Degpunktā.
Очевидец не планировал тратить утро на погоню за водителем BMW. На пассажирском сиденье находилась его жена, но пара решила проявить инициативу.
Как только очевидец заметил, что водитель не держится в своей полосе, он тут же вызвал полицию и договорился с диспетчером, что будет держать неадекватного водителя в поле зрения.
Недалеко от Доле, где находится нерегулируемый пешеходный переход, водитель BMW едва не сбил женщину с ребенком.
Очевидец его жена два часа следовали за машиной, пока полиция не задержала водителя BMW.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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