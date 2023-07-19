Видео ⟩ Семейная пара два часа преследовала неадекватного водителя

Очевидец не планировал тратить утро на погоню за водителем BMW. На пассажирском сиденье находилась его жена, но пара решила проявить инициативу.

Как только очевидец заметил, что водитель не держится в своей полосе, он тут же вызвал полицию и договорился с диспетчером, что будет держать неадекватного водителя в поле зрения.

Недалеко от Доле, где находится нерегулируемый пешеходный переход, водитель BMW едва не сбил женщину с ребенком.

Очевидец его жена два часа следовали за машиной, пока полиция не задержала водителя BMW.

Видео: Сюжет программы Degpunktā