Альпинисты из Латвии покорили недосягаемую ранее вершину

Команда альпинистов под руководством Пуриньша достигла вершины в сложных погодных условиях. На технически сложных этапах лидировал альпинист Наурис Хофманис, но вершину покорили также Эдгарс Маджулис и Инесе Пучека.

Альпинисты решили дать вершине символическое название Ukrainskoi Voli в честь борьбы украинского народа против российских захватчиков, заявил Пуриньш.

На следующий день команда альпинистов - Олег Силиньш, Райвис Хофманис, Наурис Хофманис, Максим Свобода, Эдгар Маджулис и Валдис Пуриньш - поднялась на ближайшую вершину высотой 5800 метров.

Планируется, что после двух дней отдыха в базовом лагере команда завершит экспедицию восхождением на вершину высотой 7134 метра, сообщил Пуриньш.

Он отметил, что цель восхождения - формирование команды Латвийского союза альпинистов, "которая была бы способна преодолевать как высокие, так и технически сложные горы".

Латвийские альпинисты уже ездили в прошлом году в горы Памира, чтобы подняться на вершины, на которых еще никто не был.

Цель экспедиции - покорить две вершины высотой в более 5900 метров, на которые прежде никто не забирался.