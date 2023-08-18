Камила Смогулецка из Польши - звезда соцсетей, боец ММА и певица, которая поёт по-русски

Польская модель Камила Смогулецка крутилась в шоу-бизнесе с юных лет, но сфера деятельности 27-летней красавицы с годами становилась всё шире и шире.
Смогулецка родилась 12 октября 1995 года в польском городе Лодзь. Одна бабушка Камилы была украинкой, а другая имела русские и китайские корни. Благодаря этому у Камилы очень необычная внешность.
Первую популярность девушка обрела в 17 лет, когда снялась в провокационном клипе польского артиста Donatan на песню Nie Lubimy Robić. Смогулецка настолько привлекала людей своей яркой внешностью, что видеоклип посредственного артиста собрал более 40 миллионов просмотров на YouTube.
В 2013 году Камила вновь появилась в клипе Donatan на песню My Słowianie ("Мы - славяне"), с которой Польша отправилась на "Евровидение" в 2014 году. У видеоклипа на сегодняшний день более 80 миллионов просмотров на YouTube.
С самого начала карьеры в шоу-бизнесе Смогулецка стала удивлять - она снималась в клипах с сомнительным содержанием и была участницей реалити-шоу. Девушка является частой гостьей в сводках польской прессы с очередным скандалом.
В какой-то момент у Камилы начались серьёзные проблемы - её всё чаще стали воспринимать как фрика, популярность девушки падала, а карьера застопорилась. Она не смогла справиться с давлением и пристрастилась к наркотикам. На помощь пришла мама, которая в 2018 году положила Камилу в реабилитационный центр.
Начав жизнь с чистого листа, Смогулецка увлеклась рэпом и пошла в зал, где отрабатывала простейшие приемы по ММА. Красотку приметили в Fame MMA - популярном польском промоушне.
Польская красавица за четыре поединка выдала результат 2-2 и помогла промоушну набить несколько миллионов просмотров на своих боях. Даже если вы не видели боёв 27-летней Смогулецкой, то точно знакомы с ней по видео в социальных сетях. Полька обладает огромной фан-базой, которой может позавидовать любой боец UFC.
Если в спорте больших достижений лицом польского ММА является Ян Блахович, а в женской его части первой на ум приходит Йоанна Енджейчик, то в плане медийной составляющей Смогулецкой нет равных.
Не забывает Камила и о музыке. Она взяла псевдоним Zusje и начала записывать песни, тексты к которым написала сама. Некоторые композиции девушка записывала на польском языке, а затем перешла на русский. Одним из хитов Zusje стала песня Marshmallow, набравшая более четырёх миллионов просмотров.
А это относительно свежий хит Камилы под названием "Ой, мальчик", который собрал 1,4 млн просмотров за 2 месяца.
Параллельно Камила раскручивает соцсети - в Instagram у неё свыше 3 миллионов подписчиков, а в TikTok - 9 миллионов. Есть у польки и Onlyfans, где она публикует более откровенные видео и фотографии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!