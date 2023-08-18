Камила Смогулецка из Польши - звезда соцсетей, боец ММА и певица, которая поёт по-русски

Начав жизнь с чистого листа, Смогулецка увлеклась рэпом и пошла в зал, где отрабатывала простейшие приемы по ММА. Красотку приметили в Fame MMA - популярном польском промоушне.

Польская красавица за четыре поединка выдала результат 2-2 и помогла промоушну набить несколько миллионов просмотров на своих боях. Даже если вы не видели боёв 27-летней Смогулецкой, то точно знакомы с ней по видео в социальных сетях. Полька обладает огромной фан-базой, которой может позавидовать любой боец UFC.

Если в спорте больших достижений лицом польского ММА является Ян Блахович, а в женской его части первой на ум приходит Йоанна Енджейчик, то в плане медийной составляющей Смогулецкой нет равных.

Не забывает Камила и о музыке. Она взяла псевдоним Zusje и начала записывать песни, тексты к которым написала сама. Некоторые композиции девушка записывала на польском языке, а затем перешла на русский. Одним из хитов Zusje стала песня Marshmallow, набравшая более четырёх миллионов просмотров.

А это относительно свежий хит Камилы под названием "Ой, мальчик", который собрал 1,4 млн просмотров за 2 месяца.