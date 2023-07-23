Судья и соперница довели теннисистку до панической атаки

Китайская теннисистка Чжан Шуай снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) по ходу матча первого круга из-за панической атаки, вызванной конфликтом с соперницей и арбитром встречи.
В первом круге китаянка, занимающая 45-е место в мировом рейтинге WTA, встречалась с 548-й ракеткой мира Амариссой Киарой Тот из Венгрии. На старте встречи при счёте 5:5 линейный судья ошибочно зафиксировал попадание мяча Шуай в аут. Арбитр с вышки подтвердил решение коллеги, хотя на видеоповторе было видно, что мяч попал в линию.
Китаянка не согласилась с решениями судей и попросила вызвать супервайзера. Но до этого дело не дошло, потому что Тот намеренно подошла к спорной отметке и затерла её.
Очередной спор Шуай с арбитрами не помог ей вернуть себе заслуженное очко. В этот момент болельщики на трибунах, которые поддерживали свою теннисистку, всячески издевались над Шуай.
Вскоре после этого на корт пришлось вызывать врача из-за того, что у Шуай началась паническая атака и она не могла дышать. Китаянке ничего не оставалось, как сняться с турнира и в слезах покинуть корт.
Несмотря на произошедшее, теннисистка нашла в себе силы пожать руку судье и сопернице. Амарисса Киара Тот при этом продолжила издевательства, начав праздновать свою победу вместе с домашней публикой.
Shocking scenes in Budapest:— José Morgado (@josemorgado) July 18, 2023
Facing a local player, Zhang Shuai got robbed in a mark at 5-5, complained about the situation, was ignored and then booed. Retired minutes later with a panick attack — she admitted some mental health concerns recently. pic.twitter.com/JksMUzOHsI
После матча многие теннисистки поддержали Шуай и раскритиковали поведение Тот. Австралийка Айла Томлянович назвала поведение Тот "совершенно отвратительным", а бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл отметила, что "репутация Тот подорвана".
"Все усилия на тренировках были напрасны, потому что, когда ты пробила ближе к линии, мяч коснулся линии, но всё равно аут… Я люблю вас, ребята, и всех девушек, которые поддерживают меня и находятся на моей стороне", - написала Шуай в Instagram.
Для 34-летней Шуай поражение в Венгрии стало 13-м подряд в одиночном разряде. С начала февраля она не может выиграть ни одного матча в одиночном разряде, регулярно вылетая в первых кругах. На "Ролан Гаррос" после поражения от Магдалены Френх из Польши (1:6, 1:6) китаянка не выдержала и расплакалась прямо на пресс-конференции.
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