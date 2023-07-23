Судья и соперница довели теннисистку до панической атаки

В первом круге китаянка, занимающая 45-е место в мировом рейтинге WTA, встречалась с 548-й ракеткой мира Амариссой Киарой Тот из Венгрии. На старте встречи при счёте 5:5 линейный судья ошибочно зафиксировал попадание мяча Шуай в аут. Арбитр с вышки подтвердил решение коллеги, хотя на видеоповторе было видно, что мяч попал в линию.

Китаянка не согласилась с решениями судей и попросила вызвать супервайзера. Но до этого дело не дошло, потому что Тот намеренно подошла к спорной отметке и затерла её.

Очередной спор Шуай с арбитрами не помог ей вернуть себе заслуженное очко. В этот момент болельщики на трибунах, которые поддерживали свою теннисистку, всячески издевались над Шуай.

Вскоре после этого на корт пришлось вызывать врача из-за того, что у Шуай началась паническая атака и она не могла дышать. Китаянке ничего не оставалось, как сняться с турнира и в слезах покинуть корт.