ВИДЕО ⟩ 55 лет назад Боб Бимон совершил "прыжок в XXI век"

18 октября 1968 года американский прыгун в длину Боб Бимон вошёл в историю - на Олимпиаде в Мехико он улучшил мировой рекорд сразу на 55 сантиметров! Вспоминаем "прыжок в XXI век" в рубрике "В этот день".
Соревнования в Мехико начались для Бимона неудачно: при квалификационном нормативе 7,65 м он сделал заступы в первых двух попытках, но в третьей решил подстраховаться и сильно недоступил до планки. В итоге Бимон вышел в финал со вторым результатом - 8,19 м. Лучшим в квалификации был Ральф Бостон, показавший 8,27 м.
В день финальных соревнований 18 октября Бимон в первой попытке идеально попал в планку для отталкивания. Судьи замерли в недоумении. Американец приземлился дальше мерной планки, которая имела длину 8,70 м (мировой рекорд тех лет - 8,35 м).
Шкала была рассчитана на 8,70 м, поэтому судьям пришлось долго искать обычную металлическую рулетку, но её поиски затянулись. "Этого просто не может быть", - сказал один из судей. Измерение заняло около получаса.
Всё это время Бимон считал, что задержка вызвана неполадками измерителя, однако по разговорам других спортсменов он понял, что, вероятно, превысил мировой рекорд.
Когда был объявлен результат - 8,90 м, Бимону эти цифры ни о чём не говорили, так как он не был знаком с метрическими измерениями. Только когда к нему подошли и сказали, что он прыгнул на 29 футов, до него дошло, что он совершил нечто феноменальное.
Прежний мировой рекорд был превзойдён на 55 см - беспрецедентный случай в истории лёгкой атлетики. Бимон не просто побил рекорд, он улетел в будущее.
После Олимпиады Бимон получил серьёзное растяжение бедра, но даже после этого он мог показывать результаты мирового класса. К травме присоединился психологический прессинг со стороны публики, которая на каждом соревновании ждала от него "космических" прыжков. Бимон, однако, ни разу не смог прыгнуть дальше 8,20 м.
Мировой рекорд Бимона продержался 23 года - в 1991-м его на 5 см улучшил Майк Пауэлл. Но олимпийский рекорд принадлежит Бобу до сих пор - спустя более чем полвека его прыжок остаётся вторым результатом в истории человечества.
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