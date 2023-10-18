ВИДЕО ⟩ 55 лет назад Боб Бимон совершил "прыжок в XXI век"

Соревнования в Мехико начались для Бимона неудачно: при квалификационном нормативе 7,65 м он сделал заступы в первых двух попытках, но в третьей решил подстраховаться и сильно недоступил до планки. В итоге Бимон вышел в финал со вторым результатом - 8,19 м. Лучшим в квалификации был Ральф Бостон, показавший 8,27 м.

В день финальных соревнований 18 октября Бимон в первой попытке идеально попал в планку для отталкивания. ​Судьи замерли в недоумении. Американец приземлился дальше мерной планки, которая имела длину 8,70 м (мировой рекорд тех лет - 8,35 м).

Шкала была рассчитана на 8,70 м, поэтому судьям пришлось долго искать обычную металлическую рулетку, но её поиски затянулись. "Этого просто не может быть", - сказал один из судей. Измерение заняло около получаса.

Всё это время Бимон считал, что задержка вызвана неполадками измерителя, однако по разговорам других спортсменов он понял, что, вероятно, превысил мировой рекорд.