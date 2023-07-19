При обстреле порта под Одессой уничтожены 60 000 тонн зерна

"В ночь с 18 на 19 июля Россия обстреляла объекты портовой инфраструктуры, участвовавшие в "зерновой инициативе". Обстрелу подверглись зерновые терминалы и портовая инфраструктура в Одессе и Черноморске. Ночной удар вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта Черноморск", - говорится в сообщении министерства. Сообщается, что пострадавшие зерновые терминалы использовали для поставок зерна на мировые рынки.

"Для полного восстановления разрушенных в ту ночь объектов потребуется не менее года", - говорится в сообщении ведомства.

"В порту Черноморска также были уничтожены 60 тыс. тонн зерна, которое должны были погрузить на большегрузное судно и отправить по зерновому коридору еще 60 дней назад", - сообщили в министерстве.

"Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских торговцев и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group, - заявил министр аграрной политики Николай Сольский.

"Это теракт не против Украины, а против всего мира. Мировая продовольственная безопасность снова под угрозой. Человечество стало заложником государства-террориста, который шантажирует весь мир голодом. Мир должен реагировать жестко и согласно ситуации", - подчеркнул министр.