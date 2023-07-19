Главное за 19 июля ⟩ Гибель в центре Риги, проблемы крупного мусора, Путин не едет в ЮАР

За рубежом:

В ночь на среду Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Обстрелам подверглись Одесса и Киев.

Президент России Владимир Путин не приедет на предстоящий в августе саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, сообщил офис президента страны.

В восточной части оккупированного Крыма, в глубоком тылу российской армии, горит и взрывается склад боеприпасов. Глава российских органов власти в оккупированном Крыму Сергей Аксенов подтвердил эту информацию.

В украинском Черноморском порту Одесской области в результате удара российских войск было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть отправлено по "зерновому коридору" еще два месяца назад, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Интересное чтиво:

Старые диваны, сломанные холодильники, строительные доски - все это часто можно найти во дворах рижских многоквартирных домов. Примечательно, что без специального разрешения оставлять у мусорных контейнеров крупногабаритный и строительный мусор запрещено. За это штраф получают сразу все жители многоквартирного дома.

21-летний латвийский видеограф и продюсер Никита Тарасов поделился в соцсетях совместным фото с группой Little Big, которое он сделал во время их совместной работы на фестивале Positivus.