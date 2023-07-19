Главное за 19 июля ⟩ Гибель в центре Риги, проблемы крупного мусора, Путин не едет в ЮАР

Рабочая неделя перевалила за середину, а жара отступила. RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящей среды, 19 июля.
Новости Латвии:
Во вторник около 12:00 в Риге на улице Гертрудес произошло трагическое происшествие. Рабочий упал со строительных лесов во время ремонтных работ на фасаде здания.
В среду в 5:27 утра в Риге на пересечении улиц Баускас и Неретас был найден мертвый человек, которого, вероятно, сбил трамвай. Точные обстоятельства аварии установит следствие.
Латвия вместе со Словенией и Словакией занимает общее девятое место в рейтинге паспортов, составленном агентством Henley&Partners. Опубликованные во вторник данные показывают, что с латвийским паспортом можно посетить 183 страны мира без виз или по упрощенной процедуре.
После аварии двух грузовиков, произошедшей во вторник вечером, движение на Видземском шоссе возле Мелтури сегодня было по-прежнему перекрыто.
Январь следующего года - это крайний срок, к которому руководство Латвийского университета планирует утвердить план сокращения количества факультетов вуза. Хотя пока точно не известно, какие факультеты и как именно будут объединены, юридический факультет уже выразил озабоченность по поводу этого плана, опасаясь, что может пострадать качество юридического образования.
За рубежом:
В ночь на среду Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Обстрелам подверглись Одесса и Киев.
Президент России Владимир Путин не приедет на предстоящий в августе саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, сообщил офис президента страны.
В восточной части оккупированного Крыма, в глубоком тылу российской армии, горит и взрывается склад боеприпасов. Глава российских органов власти в оккупированном Крыму Сергей Аксенов подтвердил эту информацию.
В украинском Черноморском порту Одесской области в результате удара российских войск было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть отправлено по "зерновому коридору" еще два месяца назад, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Интересное чтиво:
Старые диваны, сломанные холодильники, строительные доски - все это часто можно найти во дворах рижских многоквартирных домов. Примечательно, что без специального разрешения оставлять у мусорных контейнеров крупногабаритный и строительный мусор запрещено. За это штраф получают сразу все жители многоквартирного дома.
21-летний латвийский видеограф и продюсер Никита Тарасов поделился в соцсетях совместным фото с группой Little Big, которое он сделал во время их совместной работы на фестивале Positivus.
Как и наш президент, некоторые иностранные послы также сами ведут свой Twitter - по крайней мере так кажется из иногда очень личных и искренних постов. Какой видят Латвию послы и что они рассказывают о нашей стране своим подписчикам по всему миру?
Латвия по праву может гордиться красотой своих девушек! В июне 2023 года в столице Малайзии, в городе Куала-Лумпур, завершился престижный международный конкурс красоты Miss Uniworld 2023, где нашу страну представляла Анастасия Алексеевская.
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Одно из главных спортивных видео прошлой недели - реакция Даниэллы Хемсли после победы над Александрой Даниэль, или Мисс Даниэлкой, в боксерском турнире Kingpyn High Stakes. Британка была настолько вне себя от радости, что оголила грудь. Рассказываем, кто она вообще такая.
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